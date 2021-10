Triângulo Mineiro tem novo alerta de tempestades para o final de semana

A previsão de chuvas para Uberaba e Triângulo Mineiro é para todo o fim de semana e também início da próxima semana (foto: Creative/Commons/Divulgação) Como já havia acontecido no último final de semana, as cidades do Triângulo Mineiro têm alerta de tempestades para sábado e domingo, com possibilidade de ventos fortes, granizo e chuvas significativas. Além disso, segundo o Instituto Clima Tempo, há a previsão de chuvas na região também para o início da próxima semana.

Ainda conforme a climatologista, a primeira cidade a receber chuva forte deverá ser Frutal, ainda hoje. “Já a partir de amanhã (16/10) o sistema chegará em todo o Triângulo com chuva significativa durante a noite”, declarou Wanda Prata.



A climatologista complementa que a nova zona de convergência de umidade deverá enfraquecer a partir da próxima quarta-feira (20/10). “Quando então o sistema de baixa pressão que o ancora se deslocará para o Nordeste”.

De acordo com o Instituto Clima Tempo, as chances de chover hoje em Uberaba são de 67%, com pancadas à tarde e à noite. Já amanhã (16/10) a probabilidade de chuvas é de 90% e a qualquer hora do dia.

Domingo (17/10), assim como hoje, há novamente 67% de posibilidade de chuvas, sendo que as mesmas podem cair a qualquer hora.

Na segunda-feira (18/10), a probabilidade de chuvas volta aos 90% e a qualquer hora; na terça-feira (19/10), cai para 83%, com pancadas à tarde e à noite.

No último sábado (9/10), um temporal em Frutal, a 130 km de Uberaba, causou prejuízo aos moradores da cidade, já que a chuva forte destelhou casas, prejudicou estruturas e causou quedas de várias árvores.