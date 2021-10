Fim de semana deve ser chuvoso e com baixas temperaturas em Minas

Céu claro e praticamente sem nuvens em Contagem (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O final de semana será de tempo instável com muita chuva em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem cair para a casa de 25°C em Belo Horizonte no domingo (17/10), podendo chover a qualquer hora do dia. No Norte de Minas, entretanto, as temperaturas devem chegar aos 34°C.

O Inmet aponta que durante a madrugada desta sexta (15/10), houve fortes chuvas nas Regiões Sul e Zona da Mata. Já em BH, não houve chuvas nesta madrugada.

Nesta sexta-feira (15/10), o céu fica claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas seguidas de trovoadas no período da tarde e noite na capital. A menor temperatura foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 17,1°C. A maior deve alcançar os 28°C, até o fim do dia.

As chuvas devem ocorrer também nesta sexta (15) nas regiões Norte, Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata.

A mínima do estado foi registrada em Maria da Fé, no Sul de Minas, com 12,1°C. A máxima deve ser registrada novamente no Norte de Minas, chegando aos 36°C.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira