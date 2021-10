Temperatura em BH pode chegar a 28°C, mas fim de semana esfria de novo

Segundo a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, mesmo com o aumento de temperatura as chuvas ainda podem ocorrer: “O tempo chuvoso deve continuar em praticamente todo o estado até domingo (17/10) devido a formação de uma área de baixa pressão nas imediações da Região Sudeste do Brasil”.

“Essa área de baixa pressão favorece o transporte de umidade da Amazônia para as regiões Centro Oeste e Sudeste do país e este fenômeno acaba intensificando a instabilidade do tempo em Minas Gerais”, explica a meteorologista.

A previsão do Inmet para o fim de semana no estado é de céu claro com abertura de sol, mas podem ocorrer pancadas de chuvas com trovoadas a qualquer hora do dia.

Nesta quarta-feira (13/10) há possibilidade de chover no Noroeste, Norte, Jequitinhonha e em toda a faixa Leste de Minas. O céu deve ficar nublado nestas áreas.

Já em BH há uma pequena chance de chuva para esta quarta (13), e o sol aparece entre nuvens, com os termômetros chegando aos 28°C no período da tarde. A mínima durante a madrugada de hoje foi 14,3°C, na estação meteorológica do Cercadinho.

No estado, a menor temperatura foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 9,3°C. A maior deve permanecer estável na Região Norte, com 37°C.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira