Em 20 dias, BH vai de 36ºC para 15ºC e prevê mais mudanças no termômetro

Clima em Belo Horizonte nesta segunda-feira (11/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Calorão insuportável, friozinho de bater os dentes. Longo período de estiagem, fortes chuvas com volume inesperado. Essa tem sido a tônica em Belo Horizonte nos últimos dias. Para se ter uma ideia, os termômetros foram de 36,4ºC do fim de setembro para 15ºC, nesta segunda-feira (11/10). E a meteorologia avisa: vai continuar assim.

Em outras palavras, BH sempre passou dos 18ºC em algum momento de todos os dias de 2021 - ao menos até hoje. E a previsão para amanhã, dia em que é celebrado o feriado mesmo, não é muito diferente de hoje: chuvinha durante o dia todo, com mínima de 14ºC e máxima de 20ºC.

Mas...

O tempo instável vai continuar. Se hoje os termômetros marcaram 15ºC, daqui a três dias podem voltar a se aproximar dos 30ºC novamente. Isso porque Claudemir Azevedo prevê que quinta e sexta-feiras terão temperatura máxima de 28ºC. E o que parece mais improvável hoje: não deve chover nada na quinta.

Confira a máxima para cada dia:

Terça-feira (12/10) - máxima de 20°C

Quarta-feira (13/10) - máxima de 24°C

Quinta-feira (14/10) - máxima de 28°C

Sexta-feira (15/10) - máxima de 28°C

Enquanto os fãs do calor brigam com os adeptos do friozinho, a notícia que agrada a todos: com esse tempo nublado, a umidade em BH hoje está na de 80%, longe do índice inferior a 60% prejudicial à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Extremos

Em apenas 10 dias, Belo Horizonte já superou o volume de chuva esperado para todo o mês de outubro. “Nos primeiros dez dias de outubro, já choveu mais que o esperado para todo o mês em Belo Horizonte. A média de chuvas para o mês é de 104,7 mm. Nas estações da Pampulha e do Cercadinho, desde o dia (5/10) até hoje (11/10), o Inmet registrou aproximadamente 106,8 mm de chuva”, afirma Claudemir Azevedo.

Vale lembrar que no fim de setembro, mais precisamente no dia 25, a capital mineira completou 38 dias sem chuva alguma . Naquele dia, uma chuva colocou fim ao período de estiagem e deu início a uma sequência de aguaceiro que culminou no volume esperado para todo o mês de outubro - que abre o período chuvoso - em apenas 10 dias.

A capital amanheceu com tempo chuvoso e friozinho nesta segunda (11/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em alerta!

Apesar de já ter causado estragos em BH, a chuva ainda não feriu ninguém na capital. Mas em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma mulher de 35 anos morreu após ser levada com o próprio carro por uma enxurrada . Ao todo, as chuvas já desalojaram 340 pessoas em Minas neste atual período chuvoso - 280 em Ribeirão das Neves e 60 em Betim.

Queda de árvore por causa das chuvas em Belo Horizonte (foto: WhatsApp/Divulgação)

Na capital mineira, a Defesa Civil municipal emitiu um alerta até o início da amanhã com o risco de tempestade com ventos de até 50 km/h. Confira as recomendações do órgão aqui

confira a lista completa aqui ). Já no restante do estado, o Inmet emitiu alerta de perigo para mais de 300 cidades mineiras, das quais 33 com risco de tempestade de granizo ).

Em caso de forte chuva, a Defesa Civil recomenda: