BH pode receber temporal com ventos de até 50 km/h nas próximas horas

A quantidade prevista, de 50 mm, pode representar um temporal, mas se for diluída durante todo o período, uma chuva mais amena. “Para se dizer que a chuva foi forte, é necessário que chova 10 mm em 10 minutos, ou 60mm no período de 1 hora, por exemplo”, explica o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).