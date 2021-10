Feriado prolongado será de muita chuva e frio em Minas Gerais

Amanhecer em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O feriado prolongado será de chuvas com possibilidade de raios e rajadas de vento em todo o estado. Com isso, as temperaturas sofrem um declínio. Em Belo Horizonte, elas devem cair até 15°C, se comparado com a semana anterior, quando a capital registrou a máxima de 35°C.