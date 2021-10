BH terá chuva com 'friozinho' até terça; veja a previsão para a semana

Em BH e Região Metropolitana, clima durante todo o feriado será propício ao cobertor com pipoca e filme na TV (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press) Más notícias para quem está em Belo Horizonte e planeja passar os próximos dias do feriadão à beira da piscina: o tempo não vai colaborar, já que a chuva não deve dar trégua até terça-feira (12/10).









"Ela só começa a se dissipar a partir de quinta-feira (14/10), quando segue rumo ao Sul da Bahia", explica Reis.





Conforme as previsões do meteorologista, a segunda-feira (11/10) em BH será nublada, com precipitações durante todo o dia. A temperatura vai variar entre 16° e 21°.





Para terça (12/10), a expectativa é de céu parcialmente nublado com chuvas concentradas no início da manhã. A mínima prevista é de 17° e a máxima é de 24°.





De quarta (13/10) a domingo, (17/10), o sol volta aparecer, com pancadas de chuva à tarde e temperaturas mais altas, mas abaixo dos 30°.





Minas

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, amanhã, a frente fria estacionária avança para o Norte/Nordeste de Minas. Com isso, a previsão é de chuva em todo o estado, mas com maior intensidade nessas regiões, além do Centro, Sul, Zona da Mata, e Triângulo.





A partir de quarta, o tempo volta a abrir, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva à tarde. As temperaturas





Na quinta, quando a frente finalmente começa a se afastar do território mineiro, ainda deve chover, mas as pancadas serão mais curtas e leves.





Ao longo da semana, a mínima prevista é de 11°, em Camanducaia, no Sul de Minas. A máxima é de 32° em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.