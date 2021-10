Defesa Civil emite alerta de pancadas de chuva em Belo Horizonte

Domingo deve ser o dia mais chuvoso deste fim de semana em BH (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press) Emeio a um dia de céu nublado e que tinha, até então, possibilidade de raios e rajadas de vento ocasionais na capital de Minas Gerais, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde deste sábado (09/10), alerta de pancadas de chuva válido até às 8h deste domingo (10).









Além disso, a Defesa Civil pede para que as pessoas não atravessem ruas alagadas; não brinquem em enxurradas ou próximo a córregos; não se abriguem ou estacionem em veículos debaixo de árvores; redobrar a atenção em encostas e morros; não se aproximar de cabos elétricos rompidos e acionar a Cemig; e acionar a Defesa Civil em caso de rachaduras, fendas, depressões ou minas d'água em casa ou no lote em que o imóvel estiver.

Domingo de mais chuva





O sábado foi ameno em BH, sem a presença constante do Sol e temperaturas variando entre 16ºC e 25ºC, de acordo com a Defesa Civil. A umidade relativa não passou de 60%, ainda segundo o órgão.





Já este domingo promete ser mais chuvoso que o sábado na capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





O Inmet estima que a temperatura vai variar de 15ºC a 21ºC em BH, com umidade relativa do ar entre 70% e 95%. De acordo com o instituto, o Sol deve voltar a dar as caras na capital mineira a partir de terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.