Vacinação dos adolescentes de 12 anos 'zera' a fila da primeira dose em BH

Laura Carvalho comemorou a agulhada: 'Agora me sinto mais segura', disse (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A campanha de vacinação contra a COVID-19 vai alcançar dois públicos diferentes hoje em Belo Horizonte. Os adolescentes de 12 anos tomam a primeira dose e, com isso, a capital mineira zera a convocação do público-alvo definido até agora pelo Ministério da Saúde. Além deles, foram convocados aqueles que têm entre 50 e 69 anos com alto grau de imunossupressão para garantir a dose adicional, a terceira injeção.









Só poderão tomar a dose adicional pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão cuja segunda dose tenha completado pelo menos 28 dias. Para tomar a dose adicional é necessário levar o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte, além de apresentar comprovação da condição de saúde. Nos dois casos, a vacinação será das 7h30 às 14h nos postos, e das 8h às 14h nos pontos de drive-thru. A prefeitura vai disponibilizar postos de vacinação em todas as regiões da cidade, mas os endereços variam de acordo com o público. Para consultar o local exato de vacinação, confira no Portal da Prefeitura antes de sair de casa.





Ontem, tomaram a vacina adolescentes de 13 e 14 anos. No posto drive-thru montado na UFMG, os adolescentes disseram estar felizes, e que a vacina representa segurança para voltar ao ''novo normal''. Laura Campos de Carvalho estava satisfeita: “Agora me sinto mais segura. Saber que a família está em segurança também e voltar à escola é o que me deixa feliz”. Quem também comemorou a primeira dose da vacina foi Maria Eduarda Noronha, que reforçou a importância de se vacinar. Sobre a vida num futuro pós-pandemia, Laura disse: "É um novo normal. Acho que essa pandemia vai afetar todo mundo para o resto da vida".





Até ontem, a capital mineira vacinou 2.019.774 pessoas com a primeira dose, 1.360.252 com a segunda, 59.292 com a Janssen e 53.311 com o reforço. Ou seja, 79,9% do público-alvo da campanha tomou ao menos uma vacina. E 54,6% completaram o esquema vacinal.





INDICADORES

A transmissão do novo coronavírus (Rt) caiu e voltou ao patamar de controle em BH ontem, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Ao mesmo tempo, o Executivo municipal informou que um erro de digitação no balanço de quinta-feira levou ao registro total de mortes errado: 6.871, em vez do correto, 6.817. No levantamento de ontem, o consolidado de óbitos fechou em 6.822, portanto cinco a mais que no anterior. O consolidado de casos aumentou em 376. Agora, são 285.360 no total: 1.904 em acompanhamento e 276.634 recuperados, além daqueles que morreram. O Rt diminuiu de 1 para 0,98.





O percentual de uso dos leitos de UTI para COVID-19 também caiu ontem: de 43,4% para 41,4%. Portanto, o parâmetro permanece no patamar de controle pelo 31º boletim seguido, desde 25 de agosto. Já a taxa de ocupação das camas de enfermaria subiu de 39% para 42,1%. Em termos porcentuais, o indicador teve uma subida de quase 10 pontos desde a segunda-feira (4/10), mas isso aconteceu por causa de uma diminuição na oferta de vagas.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira