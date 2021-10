Mulher morre ao bater carro contra mureta no Complexo da Lagoinha, em BH

Acidente no Complexo da Lagoinha, em BH, deixou uma mulher morta na madrugada deste sábado (9/10) (foto: Reprodução/Google Street View)



O feriado prolongado começou com um grave acidente em Belo Horizonte. Na madrugada deste sábado (9/10), uma mulher de 35 anos morreu ao bater o carro contra uma mureta no Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste da capital mineira. O feriado prolongado começou com um grave acidente em Belo Horizonte. Na madrugada deste sábado (9/10), uma mulher de 35 anos morreu ao bater o carro contra uma mureta no Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste da capital mineira.









A morte da mulher foi atestada ainda no local do acidente por um médico do Samu. O corpo da vítima foi encaminhado do Instituto Médico-Legal (IML), na Região Oeste de BH.