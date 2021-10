Feriado prolongado: 224 mil pessoas devem passar pela rodoviária de BH

Movimento nos arredores da rodoviária de BH na noite desta sexta (8/10) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

A expectativa da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) é que 224 mil pessoas passem pelo Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em BH, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.O público supera consideravelmente o registrado no ano passado, mas ainda fica aquém de 2019, quando a COVID-19 ainda não havia impactado o vai e vem de pessoas. Os números com detalhes podem ser consultados aqui. No ano passado, a Codemge contabilizou 166.943 passageiros entre embarques e desembarque. Em 2019, foram 348.075 pessoas passando pelo terminal durante o feriado e o recesso escolar.

Fila de carros nas dependências do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

A expectativa para 2021 é de que haja 4.667 partidas (cerca de 7% a mais que em 2020 e de 40% a menos que em 2019) e 4.550 chegadas de ônibus (em torno de 5% a mais que em 2020, e 40% a menos que em 2019).



Além disso, 114.821 passageiros devem embarcar rodoviária de BH (perto de 35% a mais que em 2020 e de 39% a menos que em 2019) e 109.270 devem descer no terminal (aproximadamente 34% a mais que em 2020 e 32% a menos que em 2019).

Destinos preferidos

Para fora de Minas Gerais, quem embarca na rodoviária da capital mineira deve escolher as praias para descansar nos próximos dias. No Rio de Janeiro, além da Cidade Maravilhosa, Cabo Frio e Angra dos Reis estão entre os destinos mais escolhidos.



Em São Paulo, também são três destinos populares: a capital, Campinas e Santos. Na Bahia, figuram Salvador, Alcobaça, Porto Seguro e Prado.





Já no Espírito Santo, claro, Guarapari faz parte da lista. Além da tradicional praia dos mineiros, Vitória, Piúma e Serra estão no cronograma de quem deixa BH.No Sul do Brasil, Curitiba receberá muitos ônibus vindos de Belo Horizonte nos próximos dias. O mesmo vale para Brasília.Há também que não deixará Minas Gerais, mas vai aproveitar os dias de descanso para visitar cidades do interior do estado.

Governador Valadares (Rio Doce), Teófilo Otoni (Jequitinhonha), Ipatinga (Rio Doce), Montes Claros (Norte), Conselheiro Lafaiete (Central), São João del-Rei (Central), Divinópolis (Centro-Oeste), Santa Bárbara (Central), Ouro Preto (Central) e Juiz de Fora (Mata) são os destinos mais escolhidos.



Além dessas cidades, haverá muitas partidas rumo a Confins, na Grande BH, onde está o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Orientações

A pandemia está controlada em BH, mas a rodoviária ainda mantém medidas de segurança contra a proliferação do novo coronavírus, sobretudo em um momento de intensa circulação de pessoas.A Codemge pede cooperação dos usuários para que apenas pessoas que, efetivamente, vão viajar permaneçam nas dependências do terminal. Após as 23h30, o acesso é restrito aos que estão com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E.“As empresas de transporte têm adequado linhas de viagem e horários, sendo importante que o passageiro as consulte previamente para confirmar as viagens disponíveis”, informa o Tergip.O uso de máscaras, durante toda a permanência no terminal e no interior dos ônibus também é imprescindível, assim como manter o distanciamento adequado e o uso do álcool em gel.