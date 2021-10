Saída para o feriado começa a deixar trânsito intenso na Grande BH

O movimento em algumas saídas de Belo Horizonte já começa a se intensificar na manhã desta sexta-feira (8/10) em função do feriado prolongado de 12 de outubro. A previsão é de que o trânsito fique com pontos de lentidão entre o fim da tarde de hoje e durante a manhã de sábado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sabará, na Grande BH, desde as 7h30 já se observa um aumento do fluxo nas BRs 381 e 262. Uma viatura monitorava o trecho próximo ao posto, na região do Bairro Capitão Eduardo.Mais cedo, já havia a formação de uma fila no trecho. Ao passar pelo local, a reportagem doobservou o trânsito mais intenso até o Anel Rodoviário na altura do Bairro Nazaré, Região Nordeste de BH.A presença de caminhões e carretas exige que os condutores redobrem o cuidado. Vale lembrar que neste feriado não haverá restrição de circulação para os veículos maiores