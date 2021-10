Homem que empinava moto em BH bate em viatura da PM e vai preso

Motociclista tentou fugir da PM e acabou batendo na viatura na Praça Deputado José Raimundo, no Tirol, Região do Barreiro (foto: Google Street View) A Polícia Militar (PM) prendeu homem que empinava moto e fazia manobras perigosas na madrugada desta sexta-feira (8/10) no Bairro Castanheiras, no Barreiro.









A guarnição, então, começou a perseguir o suspeito, que, para fugir, saltou quebra-molas, fez conversões proibidas e tentou esconder a placa da moto com os pés.





Ele acabou tendo que frear próximo á Praça Deputado José Raimundo, no Tirol, e bateu na viatura. O motorista ainda tentou correr a pé, mas foi capturado.





Em decorrência da batida, ele teve escoriações e foi encaminhado à UPA Barreiro. Posteriormente, à Central Estadual do Plantão Digital, no Bairro Serra Verde.



De acordo com a PM, o condutor era habilitado e a moto estava regularizada.



No início desta semana, um projeto de lei foi aprovado em primeiro turno na Câmara de vereadores pra transformar Belo Horizonte na capital de empinar moto, o chamado "grau". Antes de ser aprovado, o projeto ainda precisa passar por avaliações de outros setores da Casa.