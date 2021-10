Motociclista sem carteira atropela pedestre no Anel Rodoviário

Policia Militar de Minas Gerais (PMMG) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Um motociclista sem habilitação para pilotar motos, atropelou um pedestre no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Universitário, na região da Pampulha, na noite desta segunda (5/10). Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu as 21h40.





De acordo com os militares, o acidente ocorreu no km 463, na altura do Bairro Universitário. Ao chegar no local do acidente, os envolvidos estavam inconscientes, e o socorro já havia sido acionado.



O SAMU constatou que o pedestre teve uma fratura na perna direita e sofreu um trauma de face. Ele foi levado em estado grave ao pronto socorro e hospital João XXIII. Já o motociclista relatou fortes dores no corpo e também foi levado ao pronto socorro. A PM informou que uma testemunha relatou, no local, que o motociclista, um jovem de 19 anos, trafegava pela faixa intermediária do Anel, quando um pedestre atravessou na frente dele. No impacto, o motociclista foi jogado para a faixa da direita, e o pedestre para a faixa esquerda.De acordo com os militares, o acidente ocorreu no km 463, na altura do Bairro Universitário. Ao chegar no local do acidente, os envolvidos estavam inconscientes, e o socorro já havia sido acionado.O SAMU constatou que o pedestre teve uma fratura na perna direita e sofreu um trauma de face. Ele foi levado em estado grave ao pronto socorro e hospital João XXIII. Já o motociclista relatou fortes dores no corpo e também foi levado ao pronto socorro.





Conforme o boletim de ocorrência, o pedestre não possuía documentos no momento do acidente, com isso não foi possível realizar a identificação. O motociclista dirigia a moto com a CNH vencida e não era da categoria A, que é a permitida para pilotar motos.



A CNH do piloto foi recolhida e a moto entregue ao pai dele. A ocorrência foi encerrada no Dentran-MG.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra