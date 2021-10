Em 10 dias, volume de chuva em região de BH já supera o esperado em outubro

Chuvas voltaram com tudo a Belo Horizonte neste mês de outubro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)









Outra região que registrou um volume considerável de chuva nos 10 primeiros dias de outubro foi a do Barreiro, com 78,4 mm. O número representa 74,9% da média prevista para o mês. Um pouco atrás está a regional Oeste, com 74 mm de chuva, o que significa 70,7% do volume médio esperado.





Por outro lado, a Região Norte foi a que teve o menor registro de chuva, com apenas 24,2 mm, o que representa 23,1% da média mensal.





Acumulado de chuvas e o que representa ao previsto para outubro

Barreiro: 78,4 (74,9%)

Centro Sul: 65,1 (62,4%)

Leste: 53,6 (51,2%)

Nordeste: 41,8 (39,9%)

Noroeste: 105,2 (100,5%)

Norte: 24,2 (23,1%)

Oeste: 74 (70,7%)

Pampulha: 68 (64,9%)

Venda Nova: 55 (52,5%)



Fonte: Defesa Civil de BH

A chuva ficou um bom tempo desaparecida de Belo Horizonte, mas, quando voltou, chegou para ficar. Balanço divulgado neste domingo (10/10) pela Defesa Civil da capital mineira mostra que, em apenas 10 dias, choveu na Região Noroeste todo o volume previsto para os 31 dias de outubro.