Ônibus tomba na BR-040, mata uma mulher e fere 44 pessoas

Ônibus teria tombado após atingir uma canaleta na BR-040, na Zona da Mata mineira (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Um ônibus com mais de 40 passageiros tombou na BR-040, em Ewbank da Câmara, na Zona da Mata, na madrugada deste domingo (10/10). No acidente, uma mulher morreu e 44 pessoas ficaram feridas, entre elas, um homem, em estado grave. Seis crianças também estavam no coletivo.









Com o tombamento, uma coluna da estrutura do ônibus prendeu uma mulher de 59 anos na altura do tórax. Ela morreu no local. Um homem de 47 anos também ficou preso pelo pescoço, mas foi resgatado pelos bombeiros, que utilizaram o desencarcerador e fizeram um escoramento de segurança para cortar parte da lataria do veículo.





O homem foi levado em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outros feridos foram encaminhados ao Hospital de Santos Dumont.





Nesta manhã, equipes da Via 040, concessionária que administra o trecho, trabalhavam para destombar o ônibus. O trânsito na BR-040 ficou interditado apenas no sentido Rio de Janeiro, segundo a Via 040.