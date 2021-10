Batida com ônibus mata homem de 70 anos e fere garoto e mulheres

Segundo o Corpo de Bombeiros, homem perdeu o controle do automóvel em uma curva e bateu de frente com o ônibus (foto: CBMMG/Divulgação) Um homem de 70 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente no fim da manhã deste sábado (9/10) na MG-050, na altura de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um veículo de passeio, dirigido pelo idoso que morreu, e um ônibus bateram de frente. Uma criança de 10 anos está entre as feridas.

Entre os ocupantes do ônibus, ficaram feridos um menino de 10 anos e duas mulheres, de 42 e 50 anos. "Todos com ferimentos leves sendo atendidos por ambulâncias do Samu", informaram os bombeiros.

Veículo de passeio ficou com a frente destruída após a batida (foto: CBMMG/Divulgação)

A batida ocorreu na pista em direção a Betim, próximo à empresa Vaitec e ao Rio Paraopeba. O acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 11h46.