Tá sem programa para o feriadão? Confira algumas opções para a criançada

Aquário do rio São Francisco, no Jardim Zoológico de BH, voltou a funcionar, após fechamento devido à pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Para as famílias que buscam um Dia das Crianças fora de casa, a capital mineira conta com uma programação diversa. Com opções que variam entre o lúdico e a aventura, a criançada pode aproveitar o feriado com muita diversão. Os parques ecológicos são boa alternativa. Mas atenção: muitos exigem agendamento prévio pela internet devido à pandemia.









A infraestrutura é composta ainda por auditório, espaços de exposição lúdicos, jardins, laboratório, lagoa marginal e lojinha. Para acesso ao local é necessário um agendamento prévio pelo site da PBH. O visitante deve apresentar na bilheteria o comprovante de agendamento e pagar o ingresso, no valor de R$ 8. A visitação no feriado é das 8h30 às 16h30.





Nos shoppings, também há oferta de diversão para a criançada. Com ingresso a R$ 20, o parque temático da Turma da Mônica, no Shopping Estação BH, é destinado a crianças acima de 2 anos. O espaço traz a temática do clássico dos quadrinhos infantis do cartunista Maurício de Souza. A atração funciona das 14h às 22h nos sábados, domingos e feriados.





O maior castelo inflável da América Latina também é uma opção para a criançada no feriado. O Jump Around, localizado no estacionamento do BH Shopping, é um pula-pula gigante, com escorregadores, estruturas de escalada, pistas de obstáculos e quadras de basquete. A brincadeira é embalada por música e guiada por monitores, que acompanham o público. As sessões de meia hora custam R$ 40, mais taxas.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho