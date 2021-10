Feriadão de 12 de outubro será chuvoso em boa parte de Minas; veja previsão

Feriado será chuvoso em grande parte de Minas Gerais (foto: Edesio Costa/E.M/D.A Press ) As famílias que planejaram um Dia das Crianças ao ar livre terão que repensar os planos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o feriado prolongado será de chuva em boa parte do estado.









No domingo (10/10), há chances de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. Já na segunda- feira (11/10), céu com muitas nuvens e chuva forte está previsto.





A temperatura deve cair, com máxima de 17ºC e mínima de 13ºC na terça-feira. A máxima do feriado será sábado, com 25ºC.





Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba





O feriado prolongado será de calor intenso e chuva nas regiões. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o dia mais quente será no domingo, com 34ºC. Nos dias seguintes, a temperatura cai um pouco, com 30ºC na segunda-feira (11/10) e 29ºC na terça. Já a umidade do ar na região pode ficar na casa dos 90%.





Em Uberaba, os termômetros marcam acima dos 30ºC até a segunda. Na terça, a temperatura cai e chega aos 26ºC, com mínima de 17ºC e possibilidade de chuva.









Central e Centro-Oeste de Minas





Os próximos dias também serão de chuva nas duas regiões. Na Região Central, a temperatura pode variar de 20ºC a 31ºC ao longo do feriadão. Em Abaeté, a previsão é de chuva até terça-feira, com máxima de 31ºC no domingo.





Em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, a mínima pode ser de 15ºC na segunda e na terça, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce





Em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, a previsão também é de chuva todos os dias até terça-feira. Com calor intenso, a temperatura começa a cair na terça e máxima pode ser de 20ºC.





Já em Governador Valadares, na Região do Rio Doce, a previsão é de chuva, com tempo aberto somente no domingo. A temperatura pode variar de 16ºC a 27ºC nos próximos dias.





Zona da Mata e Sul de Minas





Na Zona da Mata, a previsão é que o feriado seja chuvoso, com pancadas de chuva e tempestades em pontos isolados da região. Em Juiz de Fora, chove todos os dias, menos sábado. A mínima na cidade é de 12ºC, prevista para domingo.





Em Varginha, no Sul de Minas, chove todos os dias e o calor dá trégua. A máxima no feriado é de 27ºC no sábado, quando a temperatura começa a cair. Na terça-feira, a máxima é de 17ºC.





Noroeste e Norte de Minas





Na Região Noroeste do estado, mesmo com chuva prevista para os próximos dias, o calor segue intenso. Em Paracatu, a máxima é de 36ºC no sábado e 33ºC no domingo.





No Norte de Minas, o clima também segue quente. Em Montes Claros, a previsão é de céu aberto no sábado e domingo, com pancadas de chuva somente na segunda e terça-feira. A mínima na cidade é de 17ºC, na terça, com máxima de 26ºC