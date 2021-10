Tempo continua fresco: veja o clima em BH nesta sexta-feira

Clima em Minas nesta sexta-feira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Nesta sexta (8/10), Belo Horizonte tem céu nublado, e a temperatura aumentou gradativamente durante o dia. Nesta manhã, foram registrados 20ºC. A capital atingiu valor superior à máxima prevista para o dia, chegando aos 28,1ºC. Apesar disso, o clima ficou mais fresco, e a temperatura diminuiu 3ºC nesta tarde. A umidade relativa do ar se manteve superior a 54%, de acordo com o site Climatempo.

Em relação às rajadas de vento nas últimas 24 horas, as estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destacam regiões de Minas Gerais onde os ventos foram superiores a 60 km/h. Em Cercadinho, na Região Oeste de BH, foram registrados ventos de 64,1 km/h. Em Varginha, o registro foi de 58 km/h, e em Juiz de Fora, 56,2 km/h.





Segundo o Inmet, a temperatura mínima registrada nas últimas horas foi em Monte Verde, com 9,5ºC. Na estação meteorológica de Cercadinho, na capital, os termômetros também ficaram mais baixos, registrando 16,2ºC. Em São Romão, a temperatura não foi superior a 36ºC, registrada aproximadamente às 15h. Já com relação às precipitações, Passa Quatro registrou 28,8 mm nas últimas 24 horas, e Juiz de Fora, 26,4 mm.

Em Montalvânia, os termometros chegaram a 37ºC nesta tarde, e o município não apresenta chances de precipitações. A cidade, que teve máxima de 39ºC ainda hoje, tem clima seco, e a umidade relativa do ar pode variar entre 15% a 46%. Ontem, a umidade ficou em 13%, de acordo com o Inmet, e cidades como Mocambinho e Araçuaí também registraram baixa umidade, com 15%.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.