São Gotardo cancela ponto facultativo do feriado de 12 de outubro

São Gotardo tem 35 mil habitantes, que se mostraram divididos com o cancelamento do ponto facultativo (foto: Bianca Aun/Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco/Arquivo)

Que dia 12 de outubro é feriado nacional, todos sabem. Que é uma terça-feira, também. Mas, o que para muitos poderia significar uma lógica simples, a de que segunda-feira vai ser emendada, tem uma realidade bem diferente em São Gotardo, cidade de 35 mil habitantes no Triângulo Mineiro.

É porque a prefeitura decidiu cancelar o ponto facultativo do dia 11, que havia sido decretado em janeiro. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (6/10).

"Fica ruim um descanso 'quebrado' no meio. Mas, é decisão, e temos que aceitar", afirma o auxiliar de serviços gerais Roberto Teixeira, 34.

A empresária Elaine Alves, 48, acredita que a medida foi bem vinda. "Isso faz com que a movimentação nas ruas e no comércio seja algo próximo do normal. Ainda que seja uma emenda de feriado, mas com bancos funcionando, comércio abrindo, pode dar um fôlego a mais para nós, que estamos lutando após um período complicado pela pandemia", diz.

Mas, teve quem nem estava sabendo exatamente da decisão. A estudante Daiane Lima, 21, só ficou sabendo pela reportagem. "Achei estranho. Todos os feriados que caem de terça-feira tem a emenda. Fiquei surpresa", comentou.

Não foi só o ponto facultativo do Dia de Nossa Senhora Aparecida que foi suspenso. O dia 28/10, que é Dia do Servidor Público, uma quinta-feira, também foi suspenso. A data será celebrada em 1 de novembro, Dia de Finados, que já é feriado nacional.

O Estado de Minas procurou a prefeita Denise Oliveira (PV) para entender porque o ponto facultativo foi cancelado, e aguarda uma manifestação. O texto será atualizado assim que o posicionamento for encaminhado.

Na prática, transformar o dia que poderia significar o fechamento de escolas e repartições públicas em um período normal não faz grande diferença nas contas públicas. Ainda que, com o atendimento suspenso, uma pequena economia em contas básicas como água e luz poderiam aconteer, não há diferenças para o salário do servidor público, já que o dia não é um feriado.



Porém, a interpretação que se faz é que a medida tem um forte motivo econômico pós-pandemia de COVID-19. Com índices mais baixos de contaminação e a retomada das atividades comerciais, um feriado poderia reduzir o movimento no comércio, com um prejuízo aos comerciantes.



São Gotardo é a única cidade que "desdecretou" o ponto facultativo nas regiões do Triângulo, Vale do Jequitinhonha e Noroeste do Estado.