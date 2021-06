Homem foge da PM, mas é preso ao voltar para buscar droga em São Gotardo

Droga apreendida pela PM na ação em São Gotardo (foto: Divulgação/PMMG) São Gotardo, no Alto Paranaíba. Ele fugiu ao ser abordado, mas voltou ao local onde teria dispensado cerca de 1,5kg de maconha, horas antes. Outras três pessoas estavam envolvidas nas duas abordagens.

A situação começou quando Polícia Militar Rodoviária suspeitou de duas pessoas em um veículo na MG-235 e tentou pará-los.



O motorista desobedeceu à ordem e acelerou o carro, o que gerou uma perseguição. Durante a tentativa de fuga, a passageira jogou um pacote pela janela em um matagal. Como estava escuro, não foi possível encontrar o material.



Mais à frente, a dupla não conseguiu mais despistar os policiais e foram abordados. O motorista, de 29 anos, e a mulher, de 46, foram detidos e levados à delegacia da Polícia Civil. Como não havia indícios suficientes para que ficassem presos, eles foram liberados e responderiam por desobediência e direção perigosa em liberdade.



Na manhã seguinte, os policiais voltaram ao ponto da ocorrência na rodovia e, durante as buscas, encontraram pacotes com um tablete grande de maconha, que pesava 1.493 kg, e uma porção de crack, de 112g.



Quando eles verificaram a informação, reencontraram o motorista que tinha sido detido na noite anterior.



Ele estava com outros dois jovens de 18. Segundo a polícia, eles ficaram nervosos com a nova abordagem, não souberam dar uma justificativa para estarem ali e acabaram presos, suspeitos de tráfico de drogas.



O motorista, então, voltou à delegacia junto aos demais suspeitos e, dessa vez, com a droga que teria sido dispensada durante a perseguição iniciada na MG-235.