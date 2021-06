Câmara de Patos de Minas aprova auxílio para profissionais da cultura

Lei prevê duas parcelas de R$ 300 para classe artística (foto: Divulgação/Câmara de Patos de Minas) projeto de Lei (PL) que cria auxílio emergencial para trabalhadores da classe artística foi aprovado pela Câmara Municipal de Patos de Minas. De acordo com o texto de autoria do Executivo, serão duas parcelas de R$ 300 destinadas aos profissionais da categoria.



11:41 - 07/06/2021 COVID-19: Minas tem 1,6 milhão de casos e 41.673 mortes extraordinária e tinha parecer favorável da comissão de constitucionalidade. A proposição já havia sido aprovada em primeira discussão ainda no final de maio. Agora é preciso que a Lei seja sancionada pelo prefeito Luís Eduardo Falcão Ferreira (Podemos). Com 15 votos favoráveis, o(PL) que criapara trabalhadores dafoi aprovado pela Câmara Municipal de. De acordo com o texto de autoria do Executivo, serão duas parcelas de R$ 300 destinadas aos profissionais daO PL foi analisado pelo Plenário da Câmara em sessãoe tinha parecer favorável da comissão de constitucionalidade. A proposição já havia sido aprovada em primeira discussão ainda no final de maio. Agora é preciso que a Lei sejapelo prefeito Luís Eduardo Falcão Ferreira (Podemos).

Além da publicação em Diário Oficial, o texto prevê que o município divulgue o edital com ospara cadastro e posterior recebimento do auxílio. Serão utilizados recursos previstos na realização do evento cultural denominado Fenapraça, o qual foi impossibilitado de ocorrer devido àdeA Lei aprovada fala que o objetivo é auxiliar profissionais do meio cultural que tiveram ganhosdesde o início da pandemia em Patos de Minas, a exemplo de artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores dede arte.Será preciso que os interessados comprovem a atuaçãono seguimento mediante fotografias, vídeos ou mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens, portfólios, redes sociais, material publicitário e contratos anteriores e fornecer todaexigida no prazo a ser estipulado.Existem outras, como não pode ter ganhos anuais acima de R$ 28.559,70 ou ter vínculo empregatício.