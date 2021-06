Homem tenta furtar sex shop mas acaba preso pela polícia em Montes Claros

Tentativa de arrombamento aconteceu no Centro de Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

Um homem tentou arrombar um sex shop, mas acaboupela polícia. Foi que aconteceu com um rapaz, de 32 anos, em Montes Claros, no Norte de Minas, no fim de semana. Conforme informações da Polícia Militar, na madrugada de domingo (6/6), usando uma chave de, o homem tentou arrombar a porta de um sex shopna Rua Lafetá, no Centro da cidade.Mas ao tentar forçar a abertura do estabelecimento, o suspeito foi percebido por um vigilante noturno e fugiu do local, sem conseguir entrar no estabelecimento e sem levar nada. Ele deixou a chave de fenda em cima da calçada.A tentativa de furto também foipelas câmeras do sistema de vigilância eletrônica 'Olho Vivo'.Imediatamente, uma equipe da Polícia Militar separa a Rua Lafetá e iniciou as buscas em toda a região.foi localizado na Praça Portugal, em frente a Igreja do Rosário, a 200 metros do sex shop.Conforme a PM, foi verificado que ele já era velho conhecido da policia e estava em prisão domiciliar por envolvimento em outros crimes. Ele foi levado de volta ao sistema, perdendo oda prisão domiciliar.