Após furto, ladrão joga doses de vacina em lote vago em Montes Claros

Os detalhes do caso foram revelados pela Polícia Militar, em entrevista coletiva, na sede da 11ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), em Montes Claros (Norte de Minas), na tarde desta segunda-feira.

De acordo com o tenente Rafael Rabelo Versiane, da Assessoria de Comunicação da 11ª Companhia Independente de Policiamento Especializado da PM, as doses de vacina (CoronaVac) foram furtadas por um homem de 30 anos, que possui várias passagens pelos meios policiais, por furto, roubo, tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal.





Segundo o policial, o suspeito levou para a casa 319 doses do imunizante, dividas da seguinte forma: 29 ampolas com 10 doses cada (290 doses) e outros 29 frascos com monodoses (29 doses). O homem mora no Bairro Independência, onde tentou vender as vacinas, a preço de R$ 350 a dose (o que ainda será objeto de investigação pela Polícia Federal).





Como não conseguiu encontrar comprador, ainda na manhã de domingo, ele voltou ao posto de saúde, onde colocou as 29 ampolas (290 doses) na geladeira da unidade, de onde tinha retirado os imunizantes. Ainda conforme a Policia Militar, o suspeitou jogou as outras 29 doses de vacina em um lote vago perto do posto de saúde, onde foram recuperadas pela própria PM nesta segunda-feira.





Outra revelação da PM é que o suspeito estava fazendo um tratamento dentário no posto de saúde do Bairro Independência. A partir daí, viu onde eram guardadas as vacinas, percebendo a “facilidade” para o furto.





Nesta segunda-feira, a secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, disse que a prefeitura vai reforçar as medidas de segurança das vacinas nas unidades de saúde do município. Ela informou que, assim como as 29 doses encontradas no lote vago, as 290 doses da CoronaVac que foram levadas de volta para posto de saúde após o furto serão devolvidas para a Secretaria de Saúde e para a o Ministério da Saúde para serem submetidas a testagem, tendo em vista que não se sabe quanto tempo as vacinas ficaram fora da geladeira e se tiveram a eficácia comprometida.





Dulce Pimenta garantiu que, apesar do fato, não haverá mudança no ritmo da vacinação contra a COVID-19 na cidade. De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde, Montes Claros já recebeu 89.968 doses de vacina contra COVID-19.





Até agora, segundo os dados da secretaria, 44.445 pessoas já receberam a aplicação da primeira dose. E 13.864 receberam também a segunda dose do imunizante.