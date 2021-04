Montes Claros reabre comércio não essencial e bares, nesta segunda (12/4)

Santa casa de Montes Claros: taxa de ocupação de leitos clínicos para a COVID-19 na cidade caiu para 73% (foto: Luiz Ribeiro/EM/Da Press)

O comércio não essencial, academias, bares e restaurantes de Montes Claros (Norte de Minas) serão reabertos nesta segunda-feira (12/4), depois de permanecerem fechados por mais de um mês, devido às medidas restritivas contra o coronavírus. Nesta segunda, a cidade sairá da onda roxa e avança para a onda vermelha, do Minas Consciente, do governo do estado.





Mas, em 3 de março, o Executivo municipal já havia baixado decreto, com medidas mais restritivas no enfrentamento da pandemia, entre elas, o toque de recolher no período das 20h às 5h, devido ao colapso no sistema hospitalar, diante do aumento de casos da COVID-19.

Na ocasião, a prefeitura justificou que adotou as restrições em função de “uma abrupta alteração ocorrida nos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial do Município, com a ocupação da quase totalidade dos leitos disponíveis para a COVID-19, demonstra a necessidade iminente de medidas mais restritivas, bem como do apoio e comprometimento de toda a população”.

Depois de mais de um mês de restrições à circulação da população, o isolamento social surtiu efeito. Boletim do setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros divulgado na tarde dessa sexta-feira aponta que a taxa de ocupação de leitos clínicos para a COVID-19 caiu para 73%, enquanto a ocupação da vagas de UTI para pacientes com complicações da doença (que chegou a 130% em março) está em 94%.





A redução da sobrecarga nos hospitais e da transmissão do coronavírus foi o que levou o Executivo Municipal a flexibilizar as atividades econômicas. Mas os estabelecimentos ainda terão que seguir uma série de cuidados para impedir a propagação do vírus. De acordo com o decreto, os bares e restaurantes poderão que funcionar até as 22h.

Somente poderão ser atendidas pessoas sentadas. As mesas deverão ter uma distância mínima entre si de dois metros e cada uma delas poderá contar com quatro cadeiras, no máximo.

O funcionamento de shoppings centers e de galerias de lojas em Montes Claros estará permitido a partir desta segunda-feira, mas a redução de 50% de sua capacidade.

ACADEMIAS E IGREJAS





Também foi autorizada a reabertura das academias, mas com restrições. Elas deverão funcionar em sistema de revezamento, limitadas a 30% da capacidade de atendimento.

De acordo com o decreto assinado pelo prefeito de Montes Claros, as celebrações de missas, cultos e outros eventos serão liberados a partir desta segunda-feira no município, mas com limite de ocupação de 20% dos lugares das igrejas, com no máximo 100 participantes.

Além disso, deve ser respeitado o espaço mínimo de dois metros entre as pessoas. A realização de comemorações em casas particulares segue proibida, exceto com a participação de pessoas que já moram nas residências.