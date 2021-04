COVID-19: regiões avançam para onda vermelha do Minas Consciente

Araxá, cidade da macrorregião de saúde Triângulo Sul, é uma das cidades que deixam a onda roxa (foto: Divulgação/Prefeitura de Araxá) Minas Gerais, a partir de segunda-feira (12/04), a macrorregião de saúde do Triângulo do Sul e e diversas microrregiões inseridas em outras três macrorregiões deixarão a onda roxa para avançarem à onda vermelha do plano Minas Consciente. O programa foi elaborado e estabelecido pelo governo de Minas em abril de 2020 para tentar controlar a pandemia de COVID-19 no estado, à medida em que a atividade comercial é retomada. Em, a partir de segunda-feira (12/04do Triângulo do Sul e e diversasinseridas em outras três macrorregiões deixarão apara avançarem àdo plano. O programa foi elaborado e estabelecido peloempara tentar controlar a pandemia deno estado, à medida em que a atividade comercial é retomada.









Na última quarta-feira (07/04), o governo de Minas havia decidido que as microrregiões João Pinheiro e Unaí, ambas da macrorregião Noroeste, e São Sebastião do Paraíso e Guaxupé, da macrorregião Sul, podem sair da onda roxa para a vermelha a partir de segunda. Somente a onda roxa do Minas Consciente é impositiva, sendo que as demais são consideradas opcionais por parte das prefeituras.





Com isso, somente duas (Triângulo do Norte e Triângulo do Sul) das 14 macrorregiões não estarão contempladas pela onda roxa. O resto do estado deverá seguir as medidas até 18 de abril, quando nova atualização deve ser divulgada. A macrorregião Triângulo do Norte está na onda vermelha desde a última segunda-feira (05/04), após deixar a roxa.





Os municípios que estão inseridos na onda roxa têm diversas restrições nas atividades consideradas não essenciais. Com isso, bares e restaurantes, cinemas, shoppings, academias, salões de beleza, lojas de roupas e calçados, parques, eventos e shows ficam, por exemplo, com alvará de funcionamento suspenso.

Já as cidades da onda vermelha poderão reabrir as atividades consideradas não essenciais, desde que cumpram regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.









Nas últimas 24 horas, foram 12.109 registros que confirmaram a infecção por COVID-19. Já o número de óbitos entre essa sexta e este sábado é de 368, ainda segundo a SES. Com isso, o número total de mortes chegou a 27.618 desde o início da pandemia de COVID-19.