BH se aproxima dos 400 mil vacinados contra a COVID-19

Idosos de 64 começaram a receber imunizante nesta sexta em BH. Cidade computa quase 400 mil protegidos com a primeira dose (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

BH se aproximou, nesta sexta-feira (9/4), da marca de 400 mil pessoas vacinadas contra a COVID-19. De acordo com boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, 393.894 pessoas receberam ao menos uma dose do imunizante.

Dessas, 119.891 completaram o esquema vacinal, portanto tomaram a segundaEm comparação ao boletim anterior, mais 1.397 pessoas tomaram a dose complementar e 14.727 a primeira.

A capital mineira imunizou 6.626 moradores e funcionários de asilos e residências terapêuticas públicos até o momento. Dessas, apenas 13 completaram o esquema vacinal.

Além disso, 93.422 trabalhadores da saúde tomaram a primeira dose. Outros 68.321 receberam a segunda.

Quanto aos idosos acima de 64 anos, a prefeitura imunizou 293.846 pela primeira vez e 51.557 pela segunda.

O governo do estado enviou 721.970 ampolas à PBH: 620.820 da CoronaVac (Sinovac/Butantan) e 101.150 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz). Dessas, 639.725 foram distribuídas e 82.245 estão em estoque.

Avanço

Nesta sexta, a campanha de vacinação avançou mais uma etapa e englobou os idosos de 64.

O movimento nos postos de saúde e drive-thru foi tranquilo pela manhã, apesar do sentimento de ansiedade relatado por muitos que foram garantir a dose do imunizante.

Edineia Petruceli Lima, 64, se sentiu aliviada após receber o imunizante. “Eu estava muito ansiosa, foi uma sensação de alívio”, comemora. Ela também elogiou o atendimento. “Foi muito bom, tranquilo. Eu cheguei e tinha só uma pessoa na minha frente”, disse.

A ansiedade foi um sentimento geral, mas alguns chegaram até mesmo a perder o sono de noite. Aconteceu com Antônia de Aparecida Bomtempo, 64. “Fiquei a noite toda acordada, nem consegui dormir. Graças a Deus foi tudo tranquilo”, afirmou.

Ela reforçou que mesmo com a dose do imunizante, vai continuar mantendo os cuidados. “Na minha família ninguém teve coronavírus, tá todo mundo dentro de casa fazendo a quarentena. Mesmo agora com a vacina continua a mesma coisa, só que mais tranquilos”, completou.