Ansiedade e alívio: idosos de 64 anos recebem primeira dose da vacina em BH

A campanha de vacinação emavança mais uma etapa e começa a imunizarde 64 anos nesta sexta-feira (9/4). O movimento nos postos de saúde e drive-thru foi tranquilo pela manhã, apesar do sentimento de ansiedade relatado por muitos que foram garantir a dose do imunizante. A vacina para este público está garantida pela prefeitura.

Antônia de Aparecida Bomtempo, de 64 anos, vacinada no drive-thru do shopping Boulevard, em BH

Depois de anunciar o fim do estoque decontra aem Belo Horizonte, a prefeitura informou, no fim da tarde desta quinta-feira (8/4), que os idosos de 64 anos têm imunizante garantido."Considerando níveis de desistência e doses remanescentes de públicos anteriormente vacinados, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou um esforço excepcional junto a todos os postos de vacinação e conseguirá ampliar a imunização para idosos de 64 anos, completos até 30 de abril", informou a PBH.

COVID-19: com recorde no número de casos, Minas tem 455 mortes em 24 horas

Na manhã desta sexta-feira (9/4), idosos ressaltaram que não tiveram dificuldades para receber a vacina. Para Edineia Petruceli Lima, de 64 anos, no momento em que a dose do imunizante foi aplicada ela se sentiu aliviada. “Eu estava muito ansiosa, foi uma sensação de alívio”, comemora. Ela também elogiou o atendimento. “Foi muito bom, tranquilo. Eu cheguei e tinha só uma pessoa na minha frente”, destacou.

A ansiedade foi um sentimento geral, mas alguns chegaram até mesmo a perder o sono de noite. Este foi o caso de Antônia de Aparecida Bomtempo, de 64. “Fiquei a noite toda acordada, nem consegui dormir. Graças a Deus foi tudo tranquilo”, disse. Ela reforça que mesmo com a dose do imunizante, vai continuar mantendo os cuidados. “Na minha família ninguém teve coronavírus, tá todo mundo dentro de casa fazendo a quarentena. Mesmo agora com a vacina continua a mesma coisa, só que mais tranquilos”, afirmou.

Já Osvaldo Mesquita, de 64, que viu pessoas próximas sendo vítimas da doença, conta que agora está mais tranquilo. “Eu e meus familiares estávamos aguardando apreensivos por este momento. Perdi uma prima para a COVID-19 e um primo chegou a ter sintomas graves, mas conseguiu se recuperar. Agora com a primeira dose eu me sinto aliviado”, disse.

Ele assegura que confia na prefeitura para garantir a segunda dose. “Eu não tenho medo de acabar o estoque, sei que eles têm essa responsabilidade de nos imunizar”, ressalta.

Belo Horizonte já garantiu 379.167 doses da primeira aplicação, que corresponde a 15,04% da população. Dessas, 118.494 já tomaram a segunda dose, 4,70%.

Foram 333.025 doses aplicadas em idosos acima dos 65 anos e 158.028 em profissionais da saúde. Além disso, a prefeitura aplicou 6.608 doses da vacina também em profissionais e moradores de ILPIs, residências inclusivas e SRT.

A capital mineira já recebeu 721.970 doses e distribuiu 612.944 delas. Sendo 620.820 da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e outras 101.150 da Astrazeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

