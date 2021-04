COVID-19: UPA de Uberaba receberá cerca de 20 novos leitos clínicos

A entrada dos pacientes COVID para a nova ala de enfermaria da UPA São Benedito será na parte de trás da principal (foto: Jairo Chagas/Divulgação)

Com a taxa de ocupação de enfermaria pública/COVID chegando próxima do limite em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o secretário Municipal de Saúde, Sétimo Boscolo, anunciou que serão abertos na próxima semana cerca de 20 novos leitos clínicos/OVID na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito.

“No momento, a Prefeitura faz adequações na entrada do local, que será independente da entrada principal, por onde é o acesso dos pacientes que vão em busca de atendimento para outras doenças. A gente está só adequando para estacionamento de ambulância e para remoção de pacientes. Por isso, acredito que até semana que vem já tenha condições de estar funcionando”, declarou Boscolo.

A reportagem enviou alguns questionamentos ao secretário de Saúde, por meio de sua assessoria de imprensa, questionando quantos exatamente seriam os novos leitos, quando, de fato, estarão disponíveis, se serão contratados novos profissionais para atuar nesta ala e de onde virão os recursos para bancar estes novos leitos. Até o fechamento desta matéria o secretário ainda não havia dado retorno.

A rede pública de Uberaba disponibiliza, atualmente, 142 leitos de enfermaria/COVID, sendo que 126 estão ocupados. Já na rede privada, de 63 disponíveis, 33 estão ocupados.

Já com relação à ocupação de leitos UTI/COVID, a situação em Uberaba é mais preocupante. Na rede privada, neste momento, de 43 leitos disponíveis, 38 estão ocupados; e na rede pública, de 60 disponíveis, 51 estão ocupados.

Desde o início da pandemia em Uberaba foram contabilizados 20.442 casos positivos, sendo que destes 583 pessoas morreram e 16.814 se recuperaram.