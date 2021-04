Pai é morto a facadas após tentar salvar filha de homem que a ameaçava

Crime ocorreu nesta madrugada de sexta-feira (9/4) no Bairro Bom Retiro, em Betim. Foto meramente ilustrativa (foto: Governo de Minas Gerais/Divulgação)

Na tentativa de salvar a filha de ameaças e assédio, um homem de 68 anos foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (9/4), no Bairro Bom Retiro, em Betim, Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, o autor dos crimes aterrorizava a jovem, de 23 anos, por meio de redes sociais, dizendo que ‘se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém’.









No entanto, mesmo após o ato sexual ser consumado, o terror na vida da jovem continuou. Por volta de 21h do mesmo dia, o homem voltou para tentar invadir a casa da jovem. Após notar um vulto no quintal do domicílio, a vítima logo suspeitou que seria seu assediador e acionou a Polícia. Nada foi encontrado pelos militares no primeiro momento.





Entretanto, poucas horas depois, por volta de 2h desta sexta-feira (9/4), o homem retornou novamente à residência e conseguiu invadir o local.



Em defesa da filha, o pai da jovem tentou lutar contra o homem, mas acabou sendo esfaqueado por ao menos três vezes. O primo, outro familiar que também estava na casa durante o ocorrido, tentou defender o tio contra o agressor com um pedaço de pau.





De acordo com os policias que atenderam a ocorrência, o idoso de 68 anos foi encaminhado ao Hospital Regional de Betim para atendimento emergencial, mas faleceu momentos depois.





Através de informações que constavam no perfil no Facebook em que o agressor mantinha contato com a vítima, os policiais conseguiram localizá-lo. Ele foi preso e encaminhado à 8ª Delegacia da Polícia Civil de Betim para andamento das investigações.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira