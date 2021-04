Alívio: Uberaba receberá na noite deste sábado (10/4) remédios a intubados

A quantidade de medicamentos enviada pelo estado suprirá a demanda, por pelo menos quatro dias, dos 23 pacientes intubados na UTI/COVID do Hospital Regional (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) estoque de medicamentos para intubação quase no fim, a Prefeitura de Uberaba pediu ajuda ao governo do estado, que Com opara intubação quase no fim, a Prefeitura de Uberaba pediu ajuda ao governo do estado, que enviará, ainda neste sábado (10/4) 1.300 ampolas do bloqueador neuromuscular Rocurônio . O medicamento é utilizado na intubação de pacientes internados com a COVID-19.

A notícia traz alívio também para Uberaba, já que na noite desta sexta-feira (9/4), a direção do Hospital Regional José Alencar anunciou que buscava soluções rápidas com o governo do estado e com fornecedores para a aquisição dos medicamentos.



Segundo o diretor administrativo do HR, Frederico Ramos, havia sido necessário conseguir medicamentos emprestados com alguns parceiros, cuja quantidade atenderia a demanda interna até o final do dia deste sábado (10/4).

Felizmente, a alarmante situação foi contornada e a expectativa é que o carregamento chegue à cidade já na noite deste sábado, evitando o desabastecimento total do Hospital Regional José de Alencar. Uma van cedida pela Universidade de Uberaba (Uniube) já está a caminho de Belo Horizonte para buscar o carregamento.

Segundo o diretor do HR, Frederico Ramos, a quantidade suprirá a demanda, por pelo menos quatro dias, dos 23 pacientes intubados nas UTIs do hospital.

“Hoje, a unidade está trabalhando com medicamentos emprestados por parceiros. Sem esse novo repasse adquirido, o estoque seria suficiente para atender até este domingo (11)”, contou.

De acordo com a Prefeitura de Uberaba, por meio de sua assessoria de imprensa, a informação repassada pelos fornecedores e pelo governo de Minas é de que não há medicamentos disponíveis no mercado para a compra.

“A distribuição do 'kit intubação' é feita pelo Ministério da Saúde aos estados, que, por sua vez, se responsabilizam pelo repasse aos municípios. Porém, esse envio não estava sendo feito, conforme disse, esta semana, o governador Romeu Zema durante uma live”.

Desde o início da pandemia em Uberaba foram contabilizados 20.572 casos positivos, sendo que destes 586 pessoas morreram e 16.929 se recuperaram.

A rede pública de Uberaba disponibiliza, atualmente, 142 leitos de enfermaria/COVID, sendo que, segundo o último boletim epidemiológico, 116 estão ocupados. Já na rede privada, de 63 disponíveis, 33 estão ocupados.

Já com relação à ocupação de leitos UTI/COVID, a situação em Uberaba é mais preocupante. Na rede privada, neste momento, de 43 leitos disponíveis, 38 estão ocupados; e na rede pública, de 60 disponíveis, 53 estão ocupados.