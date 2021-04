Após crítica, Zema diz que Minas receberá sedativos do Ministério da Saúde

Zema afirmou na última quinta que, em Minas, há risco de pacientes acordarem por falta de sedativos (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Minas Gerais vai receber sedativos enviados pelo Ministério da Saúde na tarde deste sábado (10/04). A informação foi divulgada pelo próprio governador do estado, Romeu Zema (Novo), em anúncio nas redes sociais. vai receberenviados pelona tarde deste sábado (10/04). A informação foi divulgada pelo próprio governador do estado,(Novo), em anúncio nas redes sociais.





“Nesta tarde, vamos receber uma remessa de medicamentos para intubação do Ministério da Saúde. Estamos trabalhando intensamente para salvar vidas”, publicou Zema nas redes sociais, no início da tarde deste sábado.



Nesta tarde, vamos receber uma remessa de medicamentos para intubação do Ministério da Saúde. Estamos trabalhando intensamente para salvar vidas. — Romeu Zema (@RomeuZema) April 10, 2021





Brometo de Rocurônio e Basilato de Cisatracúrio são alguns dos itens enviados pelo governo federal. A remessa vai abastecer as macrorregiões Sul, Centro, Triângulo do Sul, Jequitinhonha, Leste do Sul, Sudeste e Oeste.









"Nos preocupa muito hoje a falta de sedativos. Esta sim é uma grande preocupação. As unidades hospitalares do estado que sempre trabalharam com estoque de 60 dias ou mais, hoje, muitas delas tem estoque para um dia, dois dias ou três dias. Estamos correndo o risco de pacientes intubados acordarem porque faltou sedativo, e sabemos que isso não pode ocorrer de forma alguma", disse,na última quinta-feira (08/04).





Na justificativa para a falta dos medicamentos, Zema disse que a responsabilidade é do governo federal. Segundo o governador mineiro, o Ministério da Saúde não distribui os sedativos na velocidade adequada.





“Essa deficiência aconteceu devido uma mudança que ocorreu no Ministério da Saúde, que fez uma requisição administrativa desses insumos junto à indústria. Até poucas semanas atrás, cada unidade hospitalar fazia seu pedido diretamente na indústria. Com essa requisição administrativa, o ministério passou a ter acesso a toda essa produção, e ele não tem conseguido distribuir na velocidade adequada”, afirmou.





Por fim, Romeu Zema disse que o governo de Minas tenta conseguir os sedativos por outros meios e que “notícias desagradáveis” poderiam ser dadas caso a situação siga dessa maneira. “Temos tentado importar, temos tentado outros meios, mas é um insumo que está em falta. Precisamos deixar claro, hoje a situação é crítica, e amanhã podemos ter notícias desagradáveis com relação a isso caso o fornecimento não seja normalizado”.



Balanço em Minas





Nas últimas 24 horas, foram 12.109 registros que confirmaram a infecção por COVID-19. Já o número de óbitos entre essa sexta-feira (09/04) e este sábado é de 368, ainda segundo a Ses. Com isso, o número total de mortes chegou a 27.618 desde o início da pandemia de COVID-19.