Vacinação de profissionais da segurança de Uberaba começa com poucas doses

Vacinação contra a COVID-19 em Uberaba acontece nesta quinta-feira (8/4) em dois pontos: na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) e no Espaço Multiuso da ABCZ

Por outro lado, 14.860 doses referentes a esta nova remessa que chegou naneste início de semana, serão voltadas para a segunda dose de idosos, de 70 a 79 anos, e também para os trabalhadores de saúde, que contam ainda com mais 1.260 doses da Astrazeneca.Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Uberaba realiza a Campanha de Vacinação, das 8h30 às 16h, em dois pontos: na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) e no Espaço Multiuso da ABCZ. Nesses dois locais serão imunizados, com a 2ª dose, idosos e profissionais de saúde.Ainda segundo informações da Secretaria de Saúde de Uberaba, será concentrada, apenas na Funel, a vacinação dadose dos profissionais das forças de segurança e profissionais de saúde remanescentes.“Todos serão contemplados mediante nome na lista previamente enviada. Osdeverão se informar em seus órgãos de trabalho se estão enquadrados nesse momento”, diz nota da Secretaria Municipal de Saúde.