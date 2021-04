Sedativos para intubação de pacientes chegam a Minas Gerais

Imagem meramente ilustrativa (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recebeu, na tarde deste sábado (10/4), dentro da previsão feita pelo governo, uma carga com 15 mil medicamentos para sedação de pacientes. Os remédios são fundamentais para intubação de pacientes com COVID-19.

De acordo com o governo, avem do Ministério da Saúde. Ela será transferida a hospitais onde o estoque disponível é inferior a três dias de cobertura.

Brometo de rocurônio e basilato de cisatracúrio são alguns dos itens enviados pelo governo federal. A remessa vai abastecer as macrorregiões Sul, Centro, Triângulo do Sul, Jequitinhonha, Leste do Sul, Sudeste e Oeste.

Os chamados bloqueadores neuromusculares estavam em falta no estado. Nessa quinta (8/4), o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que havia risco de pacientes intubados acordarem pela falta de sedativos.

"Nos preocupa muito hoje a falta de sedativos. As unidades hospitalares do estado que sempre trabalharam com estoque de 60 dias ou mais, hoje, muitas delas tem estoque para um dia, dois dias ou três dias”, disse o chefe do Executivo estadual.

Na justificativa para a falta dos medicamentos, Zema disse que a responsabilidade é do governo federal. Segundo o governador mineiro, o Ministério da Saúde não distribui os sedativos na velocidade adequada.

Até este sabado, Minas registra 27,6 mil mortes por COVID-19. O estado também computa 1,2 milhão de casos confirmados da virose.