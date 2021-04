Arcebispo de Montes Claros autoriza abertura de igrejas no Norte de MG

Catedral de Montes Claros: liberação para abertura já vale para as missas deste domingo (4/04) de Páscoa (foto: Luiz Ribeiro/EM.DA Press)

Após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, dearcebispo metropolitano de Montes Claros (Norte de Minas), dom João Justino de Medeiros, divulgou comunicado, em que autoriza as atividades presenciais nas igrejas do Norte de Minas. Após ado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, de liberar a presença de público em cultos, missas e outras celebrações religiosas , com restrições, diante do enfrentamento da pandemia da COVID-19, nesse sábado (3/04), o(Norte de Minas), dom, divulgou comunicado, em que autoriza as atividades presenciais nas igrejas do Norte de Minas.





A liberação já vale para as missas deste domingo (4/04) de Páscoa. No comunicado, o arcebispo determina que as atividades presenciais nos templos devem obedecer a uma série de medidas de distanciamento e preventivas, conforme previsto na decisão do ministro Nunes Marques.



Uma das recomendações de dom João Justino é que os responsáveis pelas celebrações façam a medição de temperatura dos fiéis na entrada das paróquias.

Desde o início da pandemia, é a primeira vez que é feita exigência nas igrejas católicas de Montes Claros. O arcebispo orienta que os templos que não dispõem do equipamento devem providenciar a sua aquisição antes de retomar as missas presenciais.





De acordo com a Arquidiocese de Montes Claros, as outras medidas preventivas contra a transmissão do coronavírus adotadas nas igrejas são: ocupação máxima de 25% do templo, de forma alternada entre assentos e entre fileiras de cadeiras e bancos; manter espaço arejado com janelas e portas abertas e disponibilizar álcool em gel para os fiéis, além do uso obrigatório de máscaras.