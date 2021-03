Polícia esclarece furto de motos em pátio do Detran

Os suspeitos, dois maiores e dois menores, foram presos com oito motos roubadas em poder deles (foto: PCMG)

O furto de motocicletas dentro do pátio credenciado do Detran, em Pirapora, no Norte de Minas, acaba de ser desvendado pela Polícia Civil, com a prisão de quatro suspeitos – dois homens, de 20 e 32 anos, e dois adolescentes, de 16 e 17.



Os quatro suspeitos foram capturados na cidade de Jequitaí, que fica a 74 quilômetros de Pirapora.

As investigações tiveram início em janeiro, quando o primeiro furto foi cometido pelo grupo. Em fevereiro, mais sete furtos foram registrados pela Polícia Civil.

Segundo a delegada Marina Carvalho Pacheco Pimenta, os suspeitos arrombavam cadeados e chegaram a quebrar o muro do pátio para entrar no local.



“Eles agiam sempre à noite e colocavam as motocicletas furtadas dentro de uma caminhonete.”

Com a prisão dos suspeitos, foram recuperadas oito motos que estavam em poder deles. Os dois homens foram autuados em flagrante por receptação. Segundo a delegada, existe um outro homem que integra a organização criminosa, mas este ainda não foi localizado. A polícia segue no seu encalço.