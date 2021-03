Por telefone, bombeiros salvam bebê engasgado

Depois da orientação por telefone, o resgate do bombeiro foi até a residência para conduzir o bebê ao hospital (foto: CBMMG/Divulgação )

- Alô.

- Socorro, estou precisando de ajuda. O bebê engasgou.

- Calma. Faz o que eu vou te falar. Abrace o bebê no seu peito.

- Sim.

- Agora vire-o de cabeça quase para baixo, uns 45 garus.

- Pronto.

- Agora, comece a dar tapinhas nas costas dele.

- Sim.

- Desengasgou?

- Sim, tá começando a respirar.





O diálogo aconteceu, por telefone, entre o plantonista do Corpo de Bombeiros de Frutal, o sargento Hanoaka, e uma mulher, a tia de um bebê de 1 ano, que estava engasgado. Sem o conhecimento de primeiros socorros, ela recorreu aos bombeiros e o bebê foi salvo. Está vivo e passa bem.

Segundo o sargento, o recomendado nesses casos é orientar o adulto sobre o que fazer, pois enviar um socorro até a residência não daria tempo e o bebê provavelmente estaria morto.

De acordo com Hanoaka, nesses casos é fazer com que a criança emita sons, certificando que a passagem de ar esteja liberada.



De imediato, tão logo ele teve a certeza de que o bebê estava respirando, foi enviada uma Unidade de Resgate para atendimento no local. Os militares ampararam a família e auxiliaram na condução do bebê à unidade hospitalar do município de Frutal.