Bombeiros socorrem criança e mais duas vítimas após carro capotar na BR-040

Corpo de Bombeiros prestara socorro às vítimas do acidente (foto: CBMMG/Divulgação) BR-040, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Das cinco pessoas que estavam dentro do veículo de passeio, três foram encaminhadas para atendimento imediato no Hospital Municipal de Contagem, entre elas uma menina de 6 anos. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de seis anos, após um carro bater na traseira de um caminhão e capotar, na manhã desta quinta-feira (25/02), na, em Ribeirão das Neves,Das cincoque estavam dentro do veículo de passeio, três foram encaminhadas para atendimento imediato no Hospital Municipal de, entre elas uma menina de 6 anos.





Um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e ambulâncias da Via 040 prestaram os primeiros socorros aos feridos.



Segundo os bombeiros, outras duas crianças foram vítimas do capotamento do carro Fiat Uno, porém não precisaram ser socorridas.

As causas para o acidente ainda estão sendo investigadas pelos militares.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira