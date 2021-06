Preso em São Gotardo homem que matou a ex-companheira no Dia dos Namorados

Delegada Fabíola Oliveira e os detetives que desvendaram o crime (foto: PCMG/Divulgação)

Foi preso em São Gotardo, homem de 37 anos que matou a mulher, de 36, e escondeu o corpo numa mata, em Belo Horizonte, na semana passada. O corpo foi encontrado em 17 de junho, mas a vítima estava desaparecida desde o dia 12.



A prisão foi possível graças a um trabalho em conjunto das polícias de Belo Horizonte e São Gotardo. Segundo a delegada Fabíola Oliveira, a motivação do crime seria o fato de o suspeito não aceitar o término do relacionamento, depois de o casal ter ficado junto por 16 anos.

Ao ser preso, o suspeito alegou que teria se vingado de uma agressão que sofrera, em março deste ano – na verdade, a vítima é que teria sido espancada por ele. Na época, o agressor sofreu retaliação por moradores da região.

“Ele a arrastou para o meio de uma mata, a amarrou e a espancou. Ela só não morreu porque, naquela época, prometeu voltar e reatar o relacionamento”, conta a delegada.

Segundo as investigações, depois desse fato, o suspeito teria se mudado para São Gotardo, ontem tem familiares.



Durante cerca de três meses, ele planejou o crime, conta a delegada Fabíola.



“Para desvirtuar a investigação, ele utilizou o próprio aparelho da vítima, que estava com ele em São Gotardo, para mandar mensagem para uma amiga falando que ela tinha fugido porque contratou traficantes para bater no investigado e não tinha efetuado o pagamento”, afirma a delegada.

As investigações tiveram início logo depois do desaparecimento da mulher e foram realizadas por policiais da Delegacia Especializada Antissequestro, que pertencente ao Departamento Estadual de Operações Estaduais (Deoesp).

Suspeita de extorsão

No início das investigações, a suspeita dos policiais era de que a mulher estaria sendo vítima de extorsão mediante sequestro.



“Após entrevistas com familiares da mulher, essa versão foi descartada, mas havia indícios de que ela poderia estar sendo vítima de cárcere privado”, conta Fabíola.

Os policiais descobriram, pouco depois, medidas protetivas a favor da ex-companheira. A partir daí, tiveram início as buscas pelo suspeito.



“Ao localizá-lo sem a companheira, aumentaram ainda mais as suspeitas de que aquilo tinha evoluído para um feminicídio”, afirma Fabíola.

O crime, segundo ela, ocorreu no Dia dos Namorados. O suspeito abordou a vítima em uma mata, por onde a mulher passava todos os dias para ir trabalhar. Foi o mesmo local onde o corpo foi localizado.

Os policiais conseguiram provar que o suspeito esteve em Belo Horizonte, com o objetivo de matar a ex-companheira. Imagens de câmeras de segurança da rodoviária mostram que o suspeito desembarcou, proveniente de São Gotardo, naquela data. E também, que retornou para a cidade no mesmo dia.

“Ele comprou a passagem; embarcou às 18h35 da sexta-feira, dia 11; desembarcou 00h27 do dia 12; permaneceu na cidade até as 2h; foi para o Ribeiro de Abreu e ali permaneceu nas imediações, onde sabia que ela passava todos os dias. Ele a abordou, executou e voltou para São Gotardo às 15h”.

Prisão

A prisão do suspeito ocorreu na sexta-feira (18/6), em São Gotardo. Ao ver os policiais se aproximando de sua casa, ele tentou fugir, embrenhando-se numa mata, mas os detetives do Deoesp e de São Gotardo, com o apoio da Coordenação Aerotática (CAT) da PCMG, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além de cães da Polícia Militar, localizaram e prenderam o fugitivo.

Segundo a delegada, o suspeito está preso, temporariamente, por 30 dias, podendo o período ser prorrogado por mais um mês.



“As investigações estão avançadas e provavelmente não precisará prorrogar. Vamos relatar e já pedir a conversão para preventiva.”