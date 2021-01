Preso em Capelinha autor de feminicídio no Espírito Santo

feminicídio. O crime ocorreu em 16 de janeiro, na cidade de Governador Lindenberg, no Espírito Santo. A vítima, identificada apenas pelo primeiro nome, Márcia, seria sua ex-companheira. Preso numa fazenda, na Zona Rural de Capelinha, no Vale do Mucuri, um homem de 53 anos, que seria o autor de um. O crime ocorreu em 16 de janeiro, na cidade de Governador Lindenberg, no Espírito Santo. A vítima, identificada apenas pelo primeiro nome, Márcia, seria sua ex-companheira.









O corpo da mulher estava caído na Rua Alvino Paulo Pereira, na cidade capixaba. Foi encontrado por um motoqueiro que parou para tentar socorrer a vítima, que já estava sem vida. Foi morta a facadas.





No dia do crime, os policiais capixabas foram até a residência de Márcia. A porta estava trancada. Ela foi arrombada e lá dentro, os policiais encontraram vasilhas caídas pelo chão, dando a impressão de que havia acontecido uma briga no local.





Depois de coletarem informações sobre o suspeito, de que ele teria ligações em Minas Gerais, estas foram passadas aos policiais de Capelinha, que foram até a a Fazenda Serra Noruega II, zona rural do município mineiro, onde o encontraram e cumpriram mandado de prisão.





O homem permanecerá preso em Capelinha até segunda-feira, quando deverá ser transferido para o sistema prisional, para aguardar a transferência para a cidade do Espírito Santo.