Perseguição da PM a carro roubado agita noite no Bairro Santa Cruz; veja

Perseguição da PM a carro roubado agita noite no Bairro Santa Cruz



O final da noite de sexta-feira (29/1) foi agitado no Bairro São Tomaz e na Avenida Bernardo de Vasconcelos, no Bairro Santa Cruz. O local se transformou no palco de uma perseguição policial, digna de um filme policial, que incluiu tiros e resultou nade três ladrões. Uma arma foi apreendida.Tudo começou com o roubo de um carro, um SRV, no Bairro São Tomaz, por três homens, que entraram no veículo e arrancaram em alta velocidade. Um alerta foi emitido pela rede da Polícia Militar.O veículo roubado foi avistado na Avenida Bernardo Vasconcelos, onde deu-se início a uma perseguição policiais. Em dado momento, o veículo se viu cercado. O motorista fez, então, umaarrojada para tentar escapar, passando por cima do passeio.

Ferimento

Nesse instante, um policial desceu da viatura e no intuito de parar o veículo fugitivo, atirou, tentando acertar o pneu do veículo roubado, mas não conseguiu, pois o carro arrancou e saiu novamente em altaA perseguição continuou e novas viaturas da PM entraram na operação, conseguindo impedir que osconseguissem entrar para o Bairro Renascença, e voltassem à Avenida Bernardo de Vasconcelos.Novamente cercados, os fugitivos entraram pela contra-mão, atropelando um motociclista e, em seguida, batendo num veículo que estava estacionado. Nesse instante, os três ocupantes do carro desceram e correram pela avenida.Começou, então uma perseguição à pé, por parte dos policiais, que conseguiram prender os fugitivos, o último deles, nadeste sábado.Na ação, um homem, cliente de uma padaria na esquina da Avenida Bernardo Vasconcelos com Rua Maura, local da primeira interceptação ao veículo roubado, acabou atingido, de raspão, na perna, por um dos disparos que teria ricocheteado ou no asfalto um na mureta da avenida. Ele foi socorrido pela PM, e levado para Hospital do Pronto Socorro, onde foie medicado. Ele passa bem, segundo informações da PM.A Polícia Militar deve passar mais informações sobreainda neste sábado.