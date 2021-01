Caso ocorreu em frente ao número 252 da Rua Leopoldina de Oliveira, no Bairro Aparecida (foto: Google Street View/Divulgação)

Imagine você dirigindo seu carro, indo para casa, tarde da noite, quando surge, à sua frente, uma pessoa, um homem sujo de sangue. pedindo por socorro. O que você faz? Ajuda ou sai em disparada?

Pois um motorista preferiu a primeira hipótese. Colocou o ferido em seu carro e o levou para o Hospital Odilon Behrens. Mas não conseguiu salvar o homem, que tinha levado um tiro no abdômen. A vítima era Milton Albergaria Ribeiro, de 32 anos, e as causas do crime são desconhecidas.



O fato ocorreu em frente ao número 252 da Rua Leopoldina de Oliveira, no Bairro Aparecida, região Noroeste de BH. Era 22h de sexta-feira (29/1). O motorista contou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que passava pelo local quando o homem chegou, cambaleante, na janela do veículo, pedindo por socorro. Não pensou duas vezes. O levou para o hospital.



De posse do endereço, os militares foram até o local e conseguiram descobrir, conversando com testemunhas, que a vítima estava acompanhada de uma mulher, não identificada, no Bar do Toninho, quando surgiu um motoqueiro, que disparou em direção a Milton e arrancou em disparada.



A ocorrência foi encerrada no 4º DP Noroeste, no entanto, deve ser encaminhada para a Delegacia de Homicídios. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). A polícia procura pela acompanhante da vítima.