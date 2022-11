Servidora de Igarapé é punida por uso indevido de carro do município

Com a repercussão do caso, a prefeitura de Igarapé editou um decreto em que reforça as regras para o uso de bens públicos, medida recomendada pelo MPMG.





“Sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis, inclusive para eventual responsabilização”, o órgão também recomendou ao município e a todos os secretários municipais, ao procurador-geral e ao controlador-geral do município que não utilizem, nem permitam que servidores e empregados utilizem veículos e maquinários públicos em atividades particulares ou em atividades que não sejam estritamente de interesse público.





Assinda por André Salles Dias Pinto, a recomendação estabelece, por fim, que a servidora devolva metade dos valores indevidamente recebidos a título de vale transporte durante os meses de junho, julho e agosto, período em que utilizou o carro da prefeitura.