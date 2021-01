Polícia prende homem acusado de abusar da enteada de 12 anos, em MG

(foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)



Desde o início da pandemia de COVID-19, as polícias Civil e Militar vêm registrando um aumento de crimes de abuso de vulnerável. Mais um desses casos foi esclarecido neste início de fim de semana com a prisão de um homem de 51 anos, em São João Evangelista, Região Leste do estado.









Diante dos fatos, foi pedido à Justiça um mandado de prisão, que foi deferido e cumprido na noite de sexta-feira (29/01). Segundo o delegado Luiz Jardim, a prisão do suspeito foi essencial, uma vez que ele estava planejando uma fuga da cidade e assim, escapar da punição pelo crime. O homem está preso na cadeia de São João Evangelista e na próxima semana deverá ser encaminhado para o sistema penal.