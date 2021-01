Motociclista atira na cabeça de homem e volta para conferir se morreu

Crime aconteceu em Ribeirão das Neves, na Grande BH (foto: Reprodução/WhatsApp)



Um crime com enredo de filme em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Um motociclista para em frente a um homem, faz disparos com arma de fogo, foge do local, mas depois retorna e pergunta a testemunhas o que aconteceu com a vítima: “Ele morreu?”.









Segundo Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, o fato ocorreu em frente ao Bar dos Amigos. Frequentadores contaram que estavam no estabelecimento, quando Richard chegou cambaleante, sangrando muito, na cabeça, e caiu.





Testemunhas disseram que ele era vendedor de drogas e que trabalhava para o traficante que comanda o comércio de drogas da Vila Hortinha. Um tio da vítima reconheceu o corpo e contou que o sobrinho era envolvido com o tráfico.





O caso foi encerrado no 10º DP de Ribeirão das Neves, e a primeira suspeita é de que tenha sido um acerto de contas, pelo fato da vítima ter sido executada com um tiro na cabeça, o que é característica desse tipo de crime, promovido pelo tráfico de drogas. O traficante da área é o principal suspeito de ter sido o mandante.