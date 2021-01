Grande BH terá sábado de tempo quente e seco e céu claro

Céu amanheceu bem claro em Belo Horizonte neste sábado (30/1) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Assim como durante toda a semana, o sábado (30/1) será de tempo quente e seco na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma intensa massa de ar seco passa pelo Sudeste brasileiro. Ela contribui para essas condições temporais.

Com isso, os termômetros na Grande BH devem variar entre 16°C e 34°C, uma amplitude térmica de 18 graus. Os ventos serão de intensidade fraca a moderada.

Ainda de acordo com o Inmet, a população precisa ficar de olho na hidratação, já que há possibilidade de onda de calor.

O fenômeno acontece quando os termômetros marcam temperaturas 5°C acima da média histórica para o mês em questão. Tal fato pode acontecer na maioria das regiões de Minas Gerais.

Em especial nas regiões Central, Norte e Sul, o cidadão precisa tomar cuidado com a baixa umidade relativa do ar. O índice pode marcar abaixo dos 30%.

A temperatura máxima em Minas deve acontecer no Vale do Jequitinhonha: 38°C. Em Montes Claros, no Norte do estado, o calor também vai predominar com 37°C.

As regiões do Triângulo Mineiro e Sul são as únicas com possibilidade de chuvas ligeiras.

Domingo

Quem aguarda o domingo para se refrescar pode comemorar. Isso porque o tempo deve permanecer bastante quente em Minas Gerais, de acordo com o Inmet.

Com isso, a temperatura pode chegar à marca de 38°C no estado. A mínima será de 14°C. Em BH, os termômetros variam entre 18 e 34 graus.