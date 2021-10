Adolescentes de 13 e 14 anos comemoram primeira dose da vacina em BH

Vacinação contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Chegou a vez dos adolescentes de 13 e 14 anos se imunizarem com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Quem pertence a este grupo, pode se dirigir aos postos de vacinação em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (8/10).

Laura Campos de Carvalho estava satifsfeita: "Agora me sinto mais segura. Saber que a família está em segurança também e voltar à escola me deixa feliz”.

Para se adaptar ao ensino à distância, Laura relatou dificuldades que ela e seus colegas tiveram. "No início, foi bem difícil. Até todo mundo conseguir se adaptar, e os professores também. Mas a gente se acostumou com o novo formato e no final deu tudo certo.”

Quem também comemorou a primeira dose da vacina foi Maria Eduarda Noronha, que reforçou a importância de se vacinar. "Precisamos tomar a vacina. Estou muito feliz”.

Questionadas se concordam que a pandemia está acabando, e como será a vida daqui para a frente, ambas concordaram que as pessoas estão voltando às atividades e que alguns protocolos de segurança já não estão mais sendo obrigatórios em outros países. "É um novo normal, porque eu acho que essa pandemia vai afetar todo mundo para o resto da vida", disse Laura.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): Avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: Rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: Rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

