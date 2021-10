Reforço: BH vacina idosos de 75 e imunodeprimidos acima de 70 nesta quinta

Terceira dose contra a COVID-19: chegou a vez dos idosos de 75 anos e dos imunodeprimidos acima de 70 em BH. (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) A campanha de vacinação em Belo Horizonte segue com a aplicação de doses de reforço nesta quinta-feira (7/10). A aplicação extra será oferecida a dois grupos.









O outro grupo atendido é o das pessoas de 75 anos que tenham tomado a segunda dose há ao menos 5 meses e 15 dias. Os endereços dos centros de saúde estão disponíveis no site da Prefeitura . Para este público, os documentos exigidos no ato da imunização são cartão de vacina, RG, CPF e comprovante de residência.





Na sexta (8/10) e no sábado (9/10), o cronograma avança com adolescentes de 13 e 14 anos. Especialmente para este público, a PBH e o governo do estado reforçam a necessidade de atualização do calendário vacinal contra outras doenças, como meningite C e HPV. Essas vacinas também estão disponíveis nos centros de saúde e podem ser solicitadas no momento da imunização contra COVID, para aplicação simultânea.

Veja o calendário da semana:





Dia 7/10 (quinta-feira):

Terceira dose para idosos acima de 70 anos com alto grau de imunossupressão.





Dia 8/10 (quinta-feira):

Dose adicional para idosos com mais de 75 anos.





Dia 9/10 (sexta-feira):

Primeira dose para adolescentes de 14 anos completos até 31 de outubro. Jovens devem comparecer aos postos de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis, munidos de RG, CPF e cartão de vacinação.

Dia 10/10 (sábado):

Primeira dose para adolescentes de 13 anos completos até 31 de outubro. Jovens também devem ir aos postos com os pais ou responsáveis, levando os mesmos documentos.