COVID-19: Transmisão do vírus recua, mas segue na zona de alerta em BH

Capital mineira registrou queda na taxa de transmissão da COVID-19 nesta quarta-feira (6/10). Campanha de vacinação avança e já atinge quase 89% dos maiores de 12 anos. (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) O índice de transmissão do novo coronavírus (RT) em Belo Horizonte registrou queda nesta quarta-feira (6/10). Caiu de 1,03 para 1, permanecendo na zona de alerta. O dado consta no boletim epidemiológico da Prefeitura









A ocupação de leitos exclusivos para a COVID-9 na capital segue estável, na zona verde. Nas UTIs, 44,3% das vagas estão preenchidas. Já nas enfermarias, a lotação é de 40,5%.





Vacinação

Entre a população com mais de 12 anos, o índice de vacinados com ao menos uma dose é de 79,7%. Mais da metade deste grupo (53,5%) está com o esquema vacinal completo. A dose de reforço já foi aplicada em 40.642 pessoas.





Casos e mortes

O novo coronavírus já matou 6.798 residentes de BH. Os casos confirmados somam 284.750. Os recuperados, 276.121. Outros 1.831 pacientes permanecem em acompanhamento.